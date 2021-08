Danneggiato sistema di illuminazione in via Sabbioncello, “serve più senso civico”

Gela. Macchitella è uno dei quartieri che negli ultimi mesi sono stati coperti, quasi per intero, dai sistemi a led installati dalla Ghelas. In via Sabbioncello, lungo il percorso della pista ciclabile, il sistema di illuminazione non funziona. I vandali hanno ritenuto di doverlo manomettere. L’amministratore Ghelas Francesco Trainito ha confermato che si tratta di un danneggiamento e che a breve si provvederà a ristabilire il sistema.