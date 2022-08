Danneggiò un bar, arriva prescrizione: “Per imputato era necessaria perizia”

Gela. In primo e secondo grado era arrivata la condanna, per i danni causati all’interno del bar di una stazione di servizio, in via Generale Cascino. Un anno e tre mesi di reclusione, decisi dal giudice del tribunale locale e confermati dalla Corte d’appello di Caltanissetta. La Cassazione ha riconosciuto invece la prescrizione. La difesa del disoccupato finito a processo, fin dall’inizio spinse per una perizia specialistica che potesse delineare le sue condizioni mentali. Una richiesta che non venne presa in esame né nel primo giudizio né in appello.