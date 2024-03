Danni al PalaCossiga e l’incendio della villa confiscata, PeR: “Potenziare le forze dell’ordine”

Gela. “Far sentire che lo Stato è più forte dei criminali”. Gli ultimi accadimenti, soprattutto il danneggiamento del PalaCossiga e l’incendio dell’ex villa Murana confiscata ai clan, preoccupano gli esponenti del laboratorio “PeR”. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani e il gruppo, impegnati nella corsa per le amministrative con la candidatura a sindaco dell’ex deputato regionale, si rivolgono alle istituzioni. “Si sono manifestate prepotentemente in città recrudescenze di violenza e mancanza del minimo senso civico, come l’incendio di un bene confiscato alla criminalità e gli atti vandalici compiuti al PalaCossiga. E’ ora di dire basta. Noi del laboratorio “PeR” crediamo che non esiste nessuno sviluppo possibile se non nel campo della legalità e ci battiamo ogni giorno affinché la legalità sia garantita in tutti gli ambiti. Siamo inoltre coscienti che i reati vanno prevenuti e puniti – spiegano – pertanto, ci uniamo al grido dei cittadini che chiedono a gran voce il potenziamento delle forze dell’ordine per garantire il rispetto della legge nella nostra comunità”.