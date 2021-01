Danni in centro storico e alle attività commerciali, Greco: “Atti intollerabili”

“Non intendiamo tollerare gesti simili da parte di nessuno – prosegue Greco – e sappiamo che ci sono già elementi utili per arrivare al riconoscimento di questi soggetti, tra cui delle immagini dei sistemi di videosorveglianza più che eloquenti. Confidiamo, quindi, nel lavoro delle forze dell’ordine e speriamo che, non appena si sapranno nomi e cognomi di questi vandali, possano pagare e ripulire tutto. Abbiamo fatto tanto per fare respirare alla città un minimo di atmosfera natalizia nonostante l’emergenza Covid, e invece questi balordi hanno perfino danneggiato gli addobbi e capovolto le campane natalizie installate in piazza Umberto. Danni ci risultano anche nelle vie limitrofe al centro storico, in particolare in via Damaggio Fischetti. Un ringraziamento – conclude il primo cittadino – va alle guardie giurate della Cs Police, che hanno allertato la polizia e i responsabili Ghelas e hanno provveduto subito allo sgombero della strada”.