Darsena a rischio, riunito tavolo: comitato, “grave assenza amministrazione”

Il sindaco Lucio Greco, la scorsa settimana, ha avuto rassicurazioni sui fondi, che comunque verranno definanziati (salvo sorprese). Dai componenti del tavolo è arrivata la richiesta di poter partecipare alla seduta di domani della commissione bilancio. Sul piatto ci sono risorse enormi, che come già capitato per i 33 milioni del “Patto per il Sud” e per i 5 milioni del lungomare e dello svincolo Manfria-Roccazzelle, potrebbero avviarsi sulla strada del taglio, colpendo un’area portuale, dove non si riesce neanche a far partire gli interventi di base.