Delega all’ambiente senza assessore e lavori a rilento, Alabiso boccia gestione Greco

Gela. Una delega fondamentale, quella all’ambiente e ai rifiuti, rimasta senza un assessore di riferimento, dopo l’addio del Pd, ma anche cantieri che vanno a rilento e sicurezza stradale che latita. Il consigliere comunale leghista Emanuele Alabiso ha chiesto all’amministrazione comunale di spiegare in aula, depositando tre diverse interrogazioni, che verranno discusse ad inizio aprile. Per Alabiso, una delega come quella all’ambiente non può essere solo oggetto di contesa politica e di posti da garantire agli alleati del sindaco, che adesso è stato chiamato a riferire all’assise civica. Secondo Alabiso, però, tante cose non vanno anche nel cantiere di viale Mediterraneo. I lavori, spiega anche nell’interrogazione presentata, procedono a rilento e solo pochi operai vengono impegnati, mentre un tratto viario così importante rimane bloccato.