Depennato il nuovo ospedale? Di Dio scrive anche a Schlein: “Azione comune per opera storica”

Gela. Fare quadrato per assicurare i fondi necessari al progetto del nuovo ospedale di Ponte Olivo. Il rischio del taglio dall’elenco di quelli coperti con gli stanziamenti Fsc pare piuttosto concreto ed è stato sollevato già dall’ex parlamentare Ars Lillo Speziale. In casa dem, Francesco Di Dio, della struttura commissariale e componente della direzione provinciale, ha deciso di prendere l’iniziativa, scrivendo ai vertici nazionali e regionali del Pd, a partire dal segretario Elly Schlein. “La costruzione di un grande ospedale a Ponte Olivo – si legge – rappresenta per il comprensorio gelese, comprendente anche i Comuni di Niscemi, Butera e Mazzarino, un’opportunità storica che il territorio non può assolutamente perdere. A riguardo vi è incertezza circa la presenza dei fondi Fsc per circa 130 milioni di euro. Le istituzioni e gli esponenti politici del territorio hanno intrapreso una giusta rivendicazione per la conferma dei fondi e la realizzazione dell’importante e storica opera. In merito si auspica che questa azione possa essere condotta con proficuo impegno, in sinergia e a prescindere dai ruoli e dalle appartenenze poltiche”.