Di Paola, “costruiamo campo ma senza schemi del passato”: Di Stefano, “progetto vincente, aperti ad Azione”

In attesa del secondo atto di domani, tra i più convinti che l’agorà possa diventare qualcosa di più c’è sicuramente l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, presente insieme alle delegazioni di “Una Buona Idea” e “Civico lab”. “Credo sia un progetto vincente – spiega – chi sta aderendo ha capacità politiche, amministrative e gestionali, di assoluto valore. Sono tutti necessari per costruire una struttura di buon governo. Ognuno deve fare la propria parte, ad iniziare da noi. Secondo me, questo puzzle può essere assemblato bene. Ognuno, credo, ha capito che se andiamo insieme il progetto sarà decisamente vincente. Alla città dobbiamo far comprendere che questo progetto è radicato sul territorio. Le scelte si fanno in città, anche per la squadra di governo e per il candidato a sindaco. E’ un buon inizio. Speriamo non ci siano disfunzioni. Ognuno è protagonista, in altri contesti non mi pare sia così e non invidio la posizione di molti coordinatori di partiti di centrodestra che vorrebbero partire ma si mette sempre tempo. La nostra alleanza non deve essere sul momento ma guardare al futuro politico e amministrativo”. Di Paola e Di Stefano non alzano muri neppure rispetto all’ipotesi di un avvicinamento di Azione, gruppo appena costituitosi in città. “Perché no?”, sottolineano. “Prima che con sigle e contenitori politici, il mio rapporto è con le persone. Già quando ero assessore ai lavori pubblici – aggiunge Di Paola – ho avuto modo di apprezzare l’attività di Di Dio e Caruso. E’ una forza moderata che nel progetto può sicuramente trovare spazio”. Dello stesso avviso è Di Stefano. “Non mi piace mettere pressione su partiti che attualmente sono in giunta – conclude – però, indipendentemente dalle decisioni che assumeranno, è un gruppo importante e composto da esponenti moderati e che si rifanno a questi valori. Spetterà poi a loro scegliere e delineare la strategia”.