Di Stefano gela Greco: “Il suo è un comportamento ingiustificabile non è diventato sindaco da solo”

Gela. Per mesi, ha quasi fatto buon viso (politico) a cattivo gioco, ma il contropiede di ieri sera del sindaco Lucio Greco fa rompere gli indugi al suo vice. L’assessore Terenziano Di Stefano, riferimento in giunta dei civici di “Una Buona Idea”, forse per la prima volta non usa il bon ton politico. “Un atteggiamento del genere, soprattutto nei nostri confronti – spiega – è ingiustificabile. “Una Buona Idea”, fin dal primo momento, lo ha sostenuto con la schiena dritta, subendo attacchi feroci. Ancora adesso, stiamo aspettando di capire quali criteri siano stati usati nelle scelte comunicate dal sindaco. Nessuno ne sapeva nulla. Siamo rimasti alle consultazioni. Non abbiamo nulla contro i nomi scelti, conosciamo la loro professionalità. Però, noi abbiamo sostenuto un percorso difficile e faticoso per sostenerlo. Avremmo potuto fare scelte diverse. Eravamo io e lui in lizza per ambire alla candidatura a primo cittadino. Invece, non ci siamo tirati indietro. Di sicuro, nessuno potrà dirci che siamo attaccati alle poltrone”. Di Stefano, così come già spiegato dal capogruppo consiliare Davide Sincero, teme che il nuovo corso politico del sindaco sia troppo imperniato su scelte che toccano il suo esclusivo perimetro politico.