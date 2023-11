“Dichiarazione dissesto da approvare entro dieci giorni”, commissario detta i tempi per l’atto

Gela. Dieci giorni a partire da martedì prossimo, quando è fissata la prima seduta del civico consesso con all’ordine del giorno la dichiarazione di dissesto. Il commissario nominato dalla Regione ha appena fatto pervenire al segretario generale, che ha provveduto ad informare la presidenza del consiglio e i consiglieri, la nota che detta i tempi per giungere all’approvazione dell’atto. Non sono previste proroghe né opzioni diverse dall’eventuale approvazione. Se il voto dell’aula consiliare non dovesse arrivare entro i dieci giorni, ci sarà lo sciogliete le righe per l’intera assise. Già i revisori, nel confronto avuto in commissione bilancio, avevano indicato la necessità di tempi brevi per approvare la dichiarazione di dissesto, dopo l’impossibilità di pervenire al piano di riequilibrio, auspicato per mesi invece dall’amministrazione. Quindi, il commissario regionale dà termine fino al prossimo 17 novembre.