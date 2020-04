Dimesso dal Sant’Elia perchè guarito va a fare la spesa, ora rischia 5 anni di carcere

La pena prevista dal codice penale per tale reato è della reclusione da uno a cinque anni, se la condotta cagiona un’epidemia, e della reclusione da tre a dodici anni, se l’epidemia cagiona la morte di persone. Trattandosi di un reato di pericolo, per la sua punibilità, non si esige la realizzazione di un pericolo concreto per la salute pubblica, essendo sufficiente che la condotta del trasgressore abbia in sé l’attitudine a produrre nocumento alla salute pubblica. Ieri sono stati quarantacinque i controlli compiuti dalle pattuglie della Polizia di Stato, eseguiti anche nei confronti dei soggetti positivi al virus e con obbligo di quarantena, finalizzati a prevenire e sanzionare condotte illecite.