“Dimissioni? Parole Gnoffo inappropriate”, Morselli: “Pensa a partito e non alla città”

Gela. Una valutazione, politica, espressa pubblicamente, nel corso del talk di Telegela “Il graffio live show”, rischia di pesare, non poco, sui rapporti interni alla maggioranza del sindaco Lucio Greco. Ieri sera, nell’intervista rilasciata al giornalista Jerry Italia, l’assessore Nadia Gnoffo ha spiegato che nel caso del consigliere di “Un’Altra Gela” Romina Morselli, multata per aver abbandonato rifiuti a Manfria, il sindaco Lucio Greco “avrebbe dovuto chiedere le dimissioni con effetto immediato”. L’assessore forzista ha preferito non commentare ulteriormente. Il giudizio le è stato chiesto, come prevede il format giornalistico, commentando una delle “carte” propostele, con la sola sagoma (anonima), che però i diretti interessati hanno immediatamente accostato al consigliere di “Un’Altra Gela”, la cui replica non si è fatta attendere. “Il commento dell’assessore Gnoffo lo ritengo inopportuno, inappropriato e penso che dimostri tutta la sua ingenuità politica – dice Morselli che fa parte della stessa maggioranza dell’assessore – non capisco questo livore nei miei confronti. Anzitutto, dovrebbe sapere che un consigliere eletto dalla città, eventualmente, decide autonomamente di dimettersi. Non è il sindaco che può decidere. Io sono stata eletta, mentre ai nominati, come l’assessore Gnoffo, le dimissioni possono essere chieste. Potrebbe essere una scelta sulla quale riflettere, visto che da due anni attendiamo ancora la gara per il trasporto disabili. Durante la pandemia, inoltre, in più occasioni ha lasciato da solo il sindaco Lucio Greco, che invece è riuscito ad affrontare un’emergenza molto grave. Queste sue parole mi sembrano veramente fuori luogo. Io ho spiegato alla città quello che è accaduto, scusandomi. Anche l’assessore Gnoffo firmò il documento a mio supporto e non aveva mai espresso giudizi di questo tipo nei miei confronti, anzi mi dimostrò molta vicinanza. Noi, già quando facevo parte della commissione servizi sociali, abbiamo aspettato risposte sulla gara per il trasporto disabili, che ancora oggi non ci sono. Su questo tema, presenterò un’interrogazione. Ho il sospetto che questa uscita pubblica, in una fase come quella attuale, possa essere legata al secondo assessorato atteso dai forzisti. Probabilmente, i dubbi che abbiamo espresso non sono piaciuti né a lei né al suo partito”.