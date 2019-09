Dirigenti disertano l’aula consiliare, presidente scrive a sindaco e segretario generale

“In questo modo, non potranno esserci scuse per i dirigenti – aggiunge il presidente dell’assise civica – è una soluzione che non può essere adottata in continuazione. Dirigenti, revisori contabili e tutti i componenti degli organi di controllo, quando è prevista la loro presenza, devono partecipare ai lavori d’aula. Altrimenti, i consiglieri saranno sempre impossibilitati a votare atti importanti. Si rischia di non poter più fare politica”.