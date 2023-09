Discariche e siringhe usate davanti gli istituti, l’altra faccia del primo giorno di scuola

Cambia il quartiere ma non il degrado, a Villaggio Aldisio, ancora immondizia di fronte la scuola dell’infanzia “Giulio Siragusa”. A peggiorare la situazione diverse siringhe usate dai tossici del quartiere gettate con noncuranza a pochi metri dall’ingresso.

Girando attorno all’isolato c’è l’ingresso del Plesso Don Bosco, anche in questo caso, proprio di fronte al cancello un’altra discarica di inerti e resti di cantiere.

Da mesi la Dirigente Rosalba Marchisciana segnala questo ed altri problemi ma ad oggi il degrado resta ancora lì, protagonista involontario dell’inizio di questo nuovo anno scolastico.

Solo ieri mattina, a campanella abbondantemente suonata, una squadra della Impianti Srr che in queste settimane ha svolto un lavoro enorme su altri quartieri, è intervenuta ad Albani Roccella per iniziare i lavori di pulizia. La dirigente commenta così: “Meglio tardi che mai – dice – ma sarebbe opportuno ricordare che la programmazione per la scuola non può iniziare a settembre. Questi interventi andavano fatti settimane prima e invece, come ogni anno, siamo sempre costretti a rincorrere le emergenze”.