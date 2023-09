Reddito cittadinanza abolito, “gravi effetti a livello locale”: in consiglio mozione M5s

Gela. L’abolizione del reddito di cittadinanza, anche in città, già grava su tante famiglie in difficoltà. I numeri sono elevati in un tessuto sociale piuttosto debole. Il consigliere comunale del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia, seguendo quanto sta accadendo in tutti i Comuni dell’isola e non solo, ha deciso di portare all’assise civica una mozione proprio sul tema degli effetti generati dallo stop al reddito. Un’iniziativa pienamente condivisa dal coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola e dagli altri vertici pentastellati. Il testo della mozione permetterà all’esponente grillina di chiedere all’amministrazione che venga assunto l’impegno ad informare il governo nazionale e il parlamento circa le “drammatiche conseguenze della scelta” di stoppare il reddito di cittadinanza. Inoltre, dovrà essere il sindaco Greco, così come altri primi cittadini, ad attivarsi, “anche attraverso Anci”, per spingere in direzione di un cambio di rotta del governo Meloni. Per il consigliere M5s, il reddito di cittadinanza era un sostegno essenziale per tanti nuclei familiari privi di altri supporti.