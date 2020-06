Disposto lutto cittadino per funerali Angelo Giovane

Gela. Il sindaco Lucio Greco ha proclamato il lutto cittadino per sabato 13 giugno, giorno dei funerali di Angelo Giovane. Nella sua ordinanza il primo cittadino sottolinea come “questa terribile e dolorosa morte ha colpito tutta la comunità gelese lasciandola sgomenta ed angosciata”.

“Ritenuto di interpretare il sentimento dell’intera collettività cittadina, esprimendo, a nome di essa e delle istituzioni locali, in forma ufficiale, il cordoglio ed il dolore per questa immane tragedia, rappresentando la propria vicinanza alla famiglia ordina la proclamazione del lutto cittadino, in segno di cordoglio e partecipazione al dolore dei familiari di Angelo Giovane.