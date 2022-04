Dissalatore, dopo dieci anni Regione valida consuntivo: ex gestore reclama somme maggiori

Proprio i conti, infatti, non tornano ai responsabili della “Di Vincenzo srl”, che attraverso recenti note e controdeduzioni trasmesse agli uffici della Regione, reclama un credito da quasi due milioni di euro (l’ammontare preciso è di 1.888.403,28 euro). Per il dirigente generale del dipartimento, Calogero Foti, i consuntivi sono da chiudere con le cifre già definite e calcolate nel 2017. Il credito della società, in base agli accertamenti condotti dal dipartimento, sarebbe assai inferiore, ossia 576 mila euro. Nel decreto, appena firmato, si precisa infatti che dal totale vanno decurtati l’utile di impresa e il ribasso d’asta. Già all’epoca, il quinto modulo bis del dissalatore fece molto discutere, anzitutto a livello giudiziario. Dopo più di dieci anni, le contese rimaste in piedi riguardano cifre comunque ancora consistenti, reclamate dall’allora gestore del sistema di dissalazione.