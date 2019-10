Disservizi e tariffe “d’oro”, commissione valuta relazioni su servizio idrico: Caltaqua ha risposto

In teoria, davanti a disservizi evidenti e tariffe “d’oro” per accedere all’acqua, la commissione potrebbe anche decidere di rescindere il contratto. Il percorso non è così scontato. I sindacati, già da tempo, spingono per rivedere l’intero sistema, a partire dal superamento della gestione privata di Caltaqua. La Cgil, attraverso il segretario confederale Ignazio Giudice, ha richiamato il recente esempio di Agrigento, con i sindaci dell’ambito che hanno deliberato il ritorno ad una struttura pubblica che si occuperà del servizio.