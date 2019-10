“Riprendiamo il confronto anche senza meet up”, Ventura: “M5s non può aspettare Pd”

Gela. “L’attivismo in città c’è ma serve il confronto. Noi siamo un movimento e non un partito”. Santi Ventura, tra i grillini locali della prima ora, rilancia la necessità che i pentastellati ritornino ad avere un contatto ancora più stretto con la città, come quello che li portò a vincere le amministrative del 2015. I risultati elettorali, in ogni caso, non hanno voltato le spalle ai grillini, che anche alle legislative si sono confermati la prima forza, in provincia e sull’isola. “I portavoce? I contatti ci sono sempre – continua – ora, servono risposte sul territorio. Non possiamo aspettare il Pd. Ci sono tanti temi che vanno affrontati. I primi risultati, comunque, si vedono. Basta pensare al reddito di cittadinanza che in città sta garantendo a molti un sostegno economico”. Tra le fila dei pentastellati locali sembra superata la forte tensione che ha preceduto la campagna elettorale per le amministrative, quando la scelta di candidare a sindaco l’avvocato Simone Morgana non venne accolta di buon grado dalla base, almeno rispetto al metodo. “Il meet up non c’è più – dice ancora Ventura – possiamo cambiare metodologia, siamo a disposizione. La cosa importante è andare di nuovo tra le persone, in piazza. Altrimenti, perderemo definitivamente il contatto”. I grillini, al termine delle amministrative dello scorso aprile, hanno piazzato all’assise civica solo la riconfermata Virginia Farruggia. Tanti attivisti hanno criticato la legge elettorale. Con un’unica lista a supporto del candidato, gli spazi si sono drasticamente ridotti.