Dissesto, inizia fase più lunga: all’Osl tutto il pregresso, “si dovrà lavorare a bilancio riequilibrato”

Gela. La dichiarazione di dissesto dell’ente comunale, votata ieri dall’assise civica, non è certamente la chiusura di un cerchio amministrativo. Anzi, probabilmente è solo l’inizio di una lunga fase per nulla facile da gestire. Si attende la costituzione della commissione straordinaria di liquidazione e anzitutto dovranno trascorrere dieci giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione. “Onestamente, siamo in una fase di studio – dice l’assessore al bilancio Mariangela Faraci che ha seguito la crisi finanziaria dell’ente fin dal momento del suo insediamento – è una situazione del tutto nuova. Valutiamo ciò che determinerà anche sul piano dei pagamenti e degli adempimenti”. Già in giornata, ci sono stati primi approfondimenti negli uffici del settore bilancio. Spetterà all’Osl occuparsi del pregresso, a partire dalle pendenze per l’anno 2021. “La nostra amministrazione invece dovrà comunque procedere per il 2022 e per il 2023 e lavorare inoltre ad un bilancio finalmente riequilibrato. Se così non fosse, si determinerebbe un ulteriore dissesto”, sottolinea il vicesindaco Faraci. Un vulnus rimane ed è consistente: l’assenza di un dirigente al bilancio. A Palazzo di Città si aspetta l’ultimo sì della Cosfel, che potrebbe autorizzare la procedura per portare in municipio proprio un dirigente finanziario.