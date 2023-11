Dissesto, vertice interno FdI: Casciana, “responsabilità è solo dell’amministrazione comunale”

Gela. L’inizio della prossima settimana dovrebbe sancire, in aula consiliare, il dissesto del municipio. Gli atti saranno alla valutazione dell’assise. Chiaramente, si tratta di un punto che politicamente non può che incidere. L’amministrazione comunale, inizialmente intenzionata a tagliare il traguardo del piano di riequilibrio, ha dovuto prendere atto che non sarebbe stato possibile. Così, si è proceduto con l’iter del dissesto. I numeri del Comune non sono certamente rassicuranti, con un disavanzo da quasi 120 milioni di euro. Il voto della dichiarazione di dissesto, di fatto, sancirà il prosieguo o meno dell’esperienza di consiglio. I meloniani di Fratelli d’Italia si vedranno nel fine settimana, per poi presentarsi con una posizione univoca al dibattito di martedì prossimo. “Faremo un incontro – dice il capogruppo Vincenzo Casciana – sappiamo che si tratta di un atto comunque importante ma che non è dovuto a nostre responsabilità. La responsabilità del dissesto è tutta dell’amministrazione comunale. Come abbiamo più volte indicato, ha del tutto trascurato le indicazioni che arrivavano dalla Corte dei Conti, con note e deliberazioni che mettevano in guardia già dal 2018. Invece, l’amministrazione Greco non ha fatto altro che parlare di conti in ordine e di un Comune che non correva rischi. C’è di più, perché dopo il parere negativo dello scorso anno rilasciato dai revisori al bilancio, il sindaco ha progressivamente scelto dei consulenti e tutti in modo univoco escludevano la possibilità di un riequilibrio. Invece, il sindaco, in maniera direi egoistica verso la città, ha voluto tentare la via del piano di riequilibrio, usandola come scusa per revocare le dimissioni. Avevamo detto che non era una soluzione praticabile e infatti non è stata possibile. Il dissesto poteva essere dichiarato almeno un anno fa e il Comune avrebbe evitato un aggravio”. Per i meloniani non sembrano esserci altre alternative e il dissesto lo legano inequivocabilmente all’azione della giunta Greco. “Ora, il sindaco dice che il dissesto è una scelta – aggiunge Casciana – ma tutti sappiamo invece che è un obbligo di legge. Fino a poco tempo fare era considerato come il male assoluto e oggi invece il sindaco lo presenta come una sorta di soluzione salvifica. Per noi, la situazione è chiara ed è questa amministrazione che deve rispondere di quanto ha fatto”. Se in aula, la prossima settimana, gli esponenti di Fratelli d’Italia concretizzeranno la loro posizione, sul fronte interno invece l’intenzione prevalente è di sostenere una coalizione di centrodestra per le prossime amministrative.