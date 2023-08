Dolce, “siciliani sfaticati” ma tanti giovani non ci stanno

L’attacco ai giovani siciliani è stato commentato sui social anche dall’assessore locale allo sport, turismo e spettacolo Salvatore Incardona che si è detto fortemente dispiaciuto e che ha invitato lo stilista mondiale in un confronto e un workshop con i giovani gelesi a spese del comune che, ricordiamo al momento vive gravi difficoltà di bilancio. L’assessore sul post pubblicato sui social ha ricordato anche la campagna pubblicitaria che la nota griffe realizzò nella nostra città in un contesto di assoluto degrado e che fu mal accolta dalla cittadinanza. La maison internazionale scelse la piazza Mattei antistante al multi cinema Hollywood come set blindatissimo per quella che fu una delle collezioni più discusse.

Un’occasione persa per Gela che invece poteva uscirne decisamente in “veste migliore”, valorizzando i luoghi che tutta Italia ci invidia come “la spiaggia color della paglia” decantata da Salvatore Quasimodo.