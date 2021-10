Domani scuole aperte in città, Greco: “Non c’è ordinanza di chiusura”

Gela. Domani, scuole regolarmente aperte. Il sindaco Lucio Greco non ha firmato nessuna ordinanza di chiusura. “Stiamo seguendo la situazione, insieme alla protezione civile regionale – spiega il sindaco – non ci sono le condizioni per chiudere le scuole e non ci sono pericoli, nonostante l’ondata di maltempo, prevista soprattutto per domani”. Nelle ultime ore, circola sui social un articolo della nostra redazione, che non riguarda affatto l’attuale situazione, visto che riporta la data di due anni fa (24 ottobre 2019).