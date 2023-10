Domenica terribile per un’intera famiglia, in mare padre salva la figlia: lui è morto

Gela. Una domenica di mare, resa possibile da un ottobre che in città sa ancora molto di estate, si è trasformata in tragedia per un nucleo familiare di Caltagirone, giunto sul lungomare per approfittare della spiaggia. Nel primo pomeriggio, però, una ventenne si è trovata in difficoltà con il mare che aumentava di intensità, a causa soprattutto del vento. Il padre cinquantaquattrenne, Francesco Di Gregorio, si è immediatamente tuffato in acqua riuscendo a metterla in salvo. Lo sforzo però si è forse rivelato eccessivo. Non ce l’ha fatta a rientrare sulla battigia e neanche l’arrivo dei militari della capitaneria di porto ha permesso di evitare il peggio.