Il Melfa’s Basket cala il bis: 81-74 sulla Peppino Cocuzza

Si tratta per la squadra gelese della seconda vittoria su due, dopo il successo contro la Svincolati Academy, anch’essa società mamertina, battuta in extremis per 84-80. La compagine biancazzurra ha praticamente pareggiato il numero di vittorie della scorsa stagione in appena due partite, totalizzando 4 punti su 4 e dimostrando di poter dire la propria nel campionato di Serie C.