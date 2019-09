Donna vittima dell’ex compagno, violentata e costretta a prostituirsi: l’uomo e un amico a giudizio

Gela. Per nove anni, avrebbe subito continue violenze dall’ex compagno, un uomo gelese. Una donna sarebbe stata costretta a prostituirsi e addirittura, in almeno un caso, sarebbe stato lui stesso a violentarla, insieme ad un amico, a sua volta finito nell’indagine, condotta dai pm della procura. Nelle scorse settimane, i due uomini sono stati rinviati a giudizio dal gup del tribunale e dovranno rispondere alle pesanti accuse in dibattimento, il prossimo dicembre. La coppia ha convissuto per anni in un’abitazione della città, ma secondo gli investigatori la donna veniva costretta a prostituirsi, anche in altri centri del comprensorio. Gli inquirenti avrebbero scoperto che gli appuntamenti a pagamento venivano concordati attraverso i social oppure con annunci pubblicati su siti internet. Tutti elementi che hanno convinto il gup del tribunale ad accogliere le richieste avanzate dai pm della procura, disponendo il rinvio a giudizio per i due uomini finiti nell’inchiesta. I soldi degli incontri sessuali li avrebbero intascati loro stessi, continuando però a sottoporre a vessazioni e violenze la donna. Ne dovranno rispondere a processo.