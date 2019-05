Dopo la “scissione” Fi al bivio, Cafà alla guida del partito? “Non ne ho ancora parlato con Mancuso”

Gela. Dopo la scissione pre-elettorale, Forza Italia è una sorta di doppio partito, almeno in città. Il gruppo che ha deciso di seguire il deputato regionale Michele Mancuso (che è anche coordinatore provinciale azzurro) sta nella maggioranza del sindaco Lucio Greco, per ora con l’insegna elettorale “Azzurri per Gela”. Quelli che hanno detto no a Mancuso, invece, sono all’opposizione, dopo aver trascinato a suon di voti la coalizione di centrodestra del leghista sconfitto Giuseppe Spata. In consiglio comunale sono entrati l’ex capogruppo del partito Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino, in assoluto il candidato più votato. Entrambi con il logo “Avanti Gela”. E’ molto difficile capire cosa accadrà adesso. La spaccatura tra Mancuso e l’area che si rifà a Pino Federico e alla deputata nazionale Giusi Bartolozzi pare insanabile. Inutile nascondere che il deputato, che ha accettato il patto elettorale con il Pd, segua la linea del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè. Sta cercando di capire a chi affidare il rilancio del partito cittadino. Ufficialmente, alla guida di Forza Italia locale c’è l’avvocato Nadia Gnoffo, candidata non eletta in “Azzurri per Gela”, ma designata assessore (proprio in quota Mancuso) nella giunta Greco. Al vertice potrebbe concretizzarsi un passaggio di consegne tra legali. L’avvocato Angelo Cafà, primo dei non eletti nella lista di Mancuso (per appena una manciata di voti) potrebbe essere la nuova guida degli azzurri. “Non ne ho ancora parlato con il deputato Mancuso – dice – non ci siamo seduti per discutere del partito. Ad oggi, sono solo un candidato della lista “Azzurri per Gela”.