Dopo le passerelle tutto nel dimenticatoio, i pescatori incontrano il Prefetto

Gela. Di ministri, assessori regionali e deputati ne abbiamo visti e sentiti tanti in questi anni. Il porto è però ancora lì, in attesa che venga finalmente definito ed assegnato il maxi appalto per la sua riqualificazione o che venga semplicemente avviato l’iter per realizzare il braccio di ponente con soldi presi dalle compensazioni Eni.

Si era parlato di accelerazioni dopo la visita del ministro Toninelli, ed invece tutto è sembrato tornare stagnante. Ecco perché ieri mattina in Prefettura a Caltanissetta si è tenuto l’ennesimo incontro per la problematica porto di Gela. Presenti il Prefetto Cosima Di Stani e i rappresentanti del Comitato porto del golfo di Gela con il presidente Massimo Livoti, Ascanio Carpino e Davide Calabrese dell’associazione dei pescatori.