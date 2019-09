Doppia gara deserta per appalto rifiuti, Comune come Srr: nuova proroga tecnica a Tekra

Gela. Questa sera, si riunisce nuovamente l’assemblea dei sindaci della Srr4. Con due procedure di gara, andate deserte per l’assegnazione dell’appalto da un anno del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovranno essere presi provvedimenti, in attesa che il prefetto convochi i primi cittadini del comprensorio. All’ordine del giorno, però, c’è anche l’avvio del nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, che rischia di slittare, soprattutto a causa di lentezze burocratiche. L’incertezza, al momento, sembra farla da padrona e l’amministrazione comunale del sindaco Lucio Greco ha deciso di conformarsi al deliberato dell’assemblea dei soci della Srr4 e del consiglio di amministrazione della società di regolamentazione, decretando la proroga tecnica in favore di Tekra, l’azienda campana che svolge le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in città e negli altri comuni dell’ambito. Le proroghe si susseguono da anni. Senza l’assegnazione della cosiddetta gara “ponte” e con un iter molto lungo per quella pluriennale, non ci sono molti altri spazi di manovra. Il servizio non può essere interrotto e così la giunta ha varato la proroga fino al prossimo 30 settembre, conformandosi ai verbali della Srr, risalenti allo scorso maggio.