Doppio colpo Gela Calcio, arrivano Gambuzza e Bellomo

Gela. Il Gela Calcio inizia a prendere forma. La società ha ufficializzato due giocatori: il difensore Raffaele Gambuzza e il terzino Pietro Bellomo. Il primo, classe 1985, non è nuovo alla nostra città, avendo giocato a Gela durante la stagione 2016/17. Nelle ultime tre stagioni ha giocato prima in Puglia, dove ha militato per il Team Altamura. Poi ha militato in Basilicata per il Montescaglioso e infine con la Rosetana in Abruzzo. Posto da titolare per lui affiancato probabilmente da Rosario Tuvé, quasi sicuramente riconfermato dopo l’ultima ottima stagione nel campionato di Promozione. A lottare per un posto in difesa anche Joele Golisano, anche lui quasi certo della riconferma, e Simone Minolfi, oggi ufficialmente annunciato dalla squadra per la prossima stagione. Oltre ad essere un ottimo difensore, Minolfi può vantare un certo fiuto del gol che tanto è servito alla squadra durante la passata stagione.