Gela. Una morte improvvisa e tragica. Nella notte, probabilmente stroncato da un malore, è venuto a mancare Giuseppe Lo Chiano. Molto conosciuto in città, aveva anche gestito locali. Da qualche tempo era impegnato fuori dalla Sicilia, per ragioni lavorative. Non ha più dato segni di vita e la moglie ha subito allertato i soccorsi. Per lui, però, non c’era più nulla da fare. Lascia una figlia.