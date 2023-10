Gela. Dramma in un’abitazione di via Butera. Una donna quarantottenne è morta, pare stroncata da un infarto fulminante. Per lei i soccorsi non hanno potuto fare nulla. Una tragedia per i familiari. Sembra che alcuni anni fa, anche un fratello della donna sia deceduto nello stesso modo. L’allarme è stato lanciato per cercare di salvarla ma le sue condizioni non l’hanno permesso.