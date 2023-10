Futsal, voglia di riscatto per il Gela dopo la sconfitta contro il Marsala

Gela. Esordio casalingo invece per il Gela Futsal, con il PalaLivatino che sarà per la prima volta in assoluto teatro di una gara di Serie B di calcio a 5. La squadra di mister Fecondo affronterà alle 16 il Blingink Soverato, una delle corazzate del girone favorite per la vittoria finale del torneo. Il tecnico, a differenza della gara contro il Marsala persa per 6-4, potrà contare sulla rosa al completo. L’auspicio della società è quello di vedere il palazzetto pieno per spingere i biancazzurri verso la vittoria in quello che è considerato il big match della seconda giornata.