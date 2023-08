Dramma Russello, moglie inizierà a lavorare con Impianti: una prima rinascita dopo la tragedia

Gela. Per la famiglia è stata una perdita terribile e incolmabile. L’incidente stradale della notte di Ferragosto ha messo fine prematuramente alla vita dell’operaio trentottenne Luigi Russello. Un decesso che ha colpito tanti, soprattutto per le modalità. L’operaio, in sella al suo scooter, stava facendo ritorno dai suoi cari dopo il turno di lavoro. L’impatto con un’Audi in via Licata è stato fatale. Era dipendente Tekra e ad ottobre, come altri operai del servizio rifiuti, sarebbe transitato in Impianti Srr, l’in house che avrà la gestione delle attività. Proprio i vertici di quest’ultima società, per andare incontro alle tante esigenze di una famiglia rimasta senza un apporto essenziale, hanno concluso l’iter di assunzione, per ora interinale, della moglie di Russello. Una scelta che era già stata comunicata dopo la notizia del drammatico schianto.