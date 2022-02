Droga e microtelefono a Balate, 29enne sentito dal gip: potrebbero esserci altri indagati

Gela. Potrebbero esserci altri indagati per quanto scoperto e sequestrato dagli agenti della penitenziaria, nel carcere di Balate. A fine dicembre, addosso ad un detenuto ventinovenne, di nazionalità bulgara, sono state trovate dosi di cocaina e hashish. Il giovane, detenuto per scontare una condanna definitiva per traffico di droga, aveva anche un microtelefono. La droga e il telefono erano nascosti negli slip, indossati dal ventinovenne. E’ stato sentito dal gip e ha spiegato la sua versione dei fatti. E’ difeso dall’avvocato Rocco Cutini. Sembra che l’attenzione degli investigatori si sia concentrata anche su altri possibili coinvolti. Non si esclude che la droga e il microtelefono potessero essere destinati ad altri detenuti della struttura. Le indagini sono in corso.