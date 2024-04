Due filiali di banca rapinate sedici anni fa, chiesta l’assoluzione per gli imputati

Gela. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi certi per legare gli imputati a due rapine ad altrettante filiali cittadine della banca Sant’Angelo. I fatti risalgono a sedici anni fa e vennero ricostruiti seguendo la lunga scia di colpi che una banda specializzata mise a segno in tutta la Sicilia. Davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Marica Marino (a latere Eva Nicastro e Martina Scuderoni), il pm Fabrizio Furnari ha concluso per l’assoluzione, proprio in assenza di certezze sul coinvolgimento dei cugini catanesi Sebastiano Tasco e Maria Rosa Tasco e dell’altro etneo Marco Rapisarda. Nell’arco di pochi mesi, nel 2008, vennero rapinate le due filiali locali dell’istituto di credito. I Tasco, per gli investigatori e sulla base di ciò che è emerso da altre sentenze definitive, erano le menti della banda che agiva su vasta scala.