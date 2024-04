Termini Imerese, Pelligra “Pronti a collaborare con le istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello di oggi è un risultato importante per il futuro industriale di Termini Imerese e per il polo strategico della Sicilia”. Così Ross Pelligra, Presidente del Pelligra Group, a margine dell’incontro avvenuto oggi con il Ministro del Mimit, Adolfo Urso “Come Gruppo Pelligra siamo pronti a collaborare con le istituzioni nazionali e regionali e con tutte le parti sociali per sviluppare un polo industriale e manifatturiero green capace di salvaguardare e creare anche posti di lavoro sul territorio. Valorizzando le competenze e l’expertise locale puntiamo a realizzare un hub innovativo e all’avanguardia, che sia al contempo modello virtuoso da esportare all’estero ma anche in grado di attrarre nuovi investimenti”.

– Foto: ufficio stampa Gruppo Pelligra – (ITALPRESS).