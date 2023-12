Due liste “e prepariamo la terza”, arriva #2029: Donegani, “mia candidatura può dare governabilità”

Gela. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani rilancia in grande stile. Non solo la lista del laboratorio politico “Progressisti e rinnovatori” ma anche quella “#2029-Gela prima di tutto”, con diversi giovani che tenteranno la scalata all’assise civica. Il fondatore del laboratorio l’ha ufficialmente presentata in serata, nel corso di una conferenza stampa. Orazio Romano, da sempre vicino all’ex parlamentare, è stato indicato come vicesegretario di “PeR”. I giovani Angelo Farruggia e Crocifisso Duchetta avranno la responsabilità di portare avanti il gruppo “#2029-Gela prima di tutto”. E’ invece Ettore Di Mattia il coordinatore dei “Giovani progressisti”, altra entità che esce dall’esperienza in questi mesi maturata nell’azione di “Progressisti e rinnovatori”. Duchetta, a sua volta, ha l’incarico di vicesegretario “PeR”. “Abbiamo già completato la lista del laboratorio “PeR” – spiega Donegani – ne sono orgoglioso. Con i giovani ho un rapporto straordinario e la seconda lista “#2029-Gela prima di tutto” è un loro suggerimento, anche attraverso l’attività di formazione che stiamo conducendo. Stiamo lavorando inoltre alla terza lista, come avevo promesso. L’obiettivo è presentare volti nuovi, giovani che non hanno mai fatto politica, gente diversa. Alla città vogliamo dare una classe dirigente fresca che lavori ad un programma pragmatico e che tocchi temi che la città dovrà avere. Economia green, sanità, scuola, lavoro, per un territorio che esca dal mortorio politico. La città deve riprendere a respirare. Voglio riprendere miei cavalli di battaglia e rivederli in una visione moderna e adatta alla città. La cultura, lo sport, la città deve tornare a vivere”. Il fondatore di “PeR”, che non ha mai preso le distanze dal Pd, mette insieme le liste e i candidati mentre l’area progressista e civica cerca di fare sintesi, con un tavolo unitario.