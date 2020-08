Due squadre in Promozione e Gela in Prima categoria, in città manca progetto unitario

Gela. Come già accaduto nel campionato di Promozione Gela, dopo aver perso due anni fa la serie D, potrebbe presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con tre squadre. Una abbondanza al ribasso, che dimostra come in questa città sia complicato costruire sinergie e si vada avanti in maniera individuale. Due potrebbero giocare in Promozione ed una in Prima categoria. Il Gela FC, dopo aver rinunciato a proseguire il rapporto con lo Scordia e di conseguenza all’Eccellenza, riparte proprio dalla Promozione grazie al rilevamento del titolo del Caltagirone che armi e bagagli si trasferisce al Vincenzo Presti (sempre se aprirà) . La squadra è stata affidata al niscemese Ciccio Evola che ha già costruito un organico che ricalca l’ossatura dello stesso Caltagirone con l’aggiunta di alcuni ragazzi del Gela FC dello scorso anno (molti sono andati alla Nissa per la verità) come Angelo Ascia ed alcuni giovani niscemesi. Attraverso i quotidiani abbiamo invece saputo dell’indiscrezione secondo cui Cristian Paradiso avrebbe invece rilevato il titolo del Gattopardo di Palma di Montechiaro. Il Gela Calcio, che lo scorso anno giunse terzo nel torneo provinciale di Terza categoria, potrebbe dunque approdare anch’esso in Promozione grazie al titolo agrigentino. La squadra, per la sua costruzione e probabilmente conduzione, è stata affidata ad Antonio Famà.