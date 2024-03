Due titoli italiani per Bianca, continua a stupire e si guadagna il pass per gli europei

Gela. Altri incredibili risultati da parte del gelese Salvatore Bianca. Il giovane talento gelese ha ottenuto nei campionati italiani FISDIR ben tre primati e due titoli italiani, a prova del suo enorme potenziale. Bianca ha anche stabilito il record italiano nel salto in alto (1.71 m, migliorando il suo record personale di 1.64) e nei 60 m ad ostacoli (9.89 s, abbassando il proprio record di oltre un secondo). Come se non bastasse, ha stabilito il record e ottenuto il titolo anche nel pentathlon. Attesa adesso per la staffetta 4×200 a cui deve partecipare Bianca, pronto a far valere le sue incredibili doti tecniche e vincere il terzo titolo.