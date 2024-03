I giovani del vivaio sul modello spagnolo, in città Montresor a confronto con i tecnici locali

Gela. Si è tenuto sabato mattina al punto Juve di Macchitella uno stage sulla metodologia del calcio spagnolo e sulla gestione dei giovani curato da Marco Montresor, tecnico italiano che ha lavorato per settori giovanili di rilievo, come quello del Real Madrid, della Lazio e del Valencia. Il tutto è nato dall’amicizia con l’allenatore Paolo Bentivegna, responsabile del settore giovanile dell’Amo Gela, figura ormai nota nel panorama siciliano da quando ha ricevuto lo scorso ottobre l’incarico di referente tecnico del Novara Calcio.

Presente all’evento lo staff della società bianconera, tra cui il presidente Felice Mezzasalma e alcuni giocatori della prima squadra, e vari aspiranti allenatori che hanno partecipato allo stage presieduto dall’attuale allenatore del Padova femminile, militante in Serie C.