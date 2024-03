“Chi invoca la discontinuità ha governato con me”, Greco: “Mpa? Sintonia amministrativa”

Gela. La partenza ufficiale del tavolo per la costruzione di un’alleanza di centrodestra, finalizzata alle amministrative, è subito stata contrassegnata dal richiamo alla “discontinuità dall’amministrazione Greco”. Un punto considerato dirimente, principalmente dall’asse Fratelli d’Italia-Forza Italia e comunque fatto proprio da altre anime della coalizione. Il primo cittadino, come ribadito anche pubblicamente, segue invece la regola “aurea” della continuità amministrativa e sta lavorando per un progetto che gli consenta di ripresentarsi agli elettori e così proseguire quanto già iniziato. “Trovo singolare che soprattutto alcuni leader del centrodestra non facciano altro che parlare di discontinuità da Greco – dice il sindaco – sembra la loro unica preoccupazione. Non capisco per quale motivo io sarei diventato un problema. Esponenti di questa coalizione hanno governato con la mia amministrazione per quattro anni”. Il primo cittadino, che cinque anni fa entrò a Palazzo di Città alla testa di un’alleanza che tra gli altri annoverava Forza Italia oltre ad un ampio fronte civico, non pare preoccupato neanche dal richiamo che spesso viene fatto ai collegamenti di partito con il governo nazionale e con quello regionale. “E’ un film che abbiamo già visto – dice ancora – la mia amministrazione ha sempre trovato porte aperte negli assessorati regionali e nei ministeri. Non è un caso che la mole di finanziamenti ottenuta non ha precedenti rispetto al passato. Mi pare una debole giustificazione. Comunque, ognuno è libero di esprimersi come meglio crede”. Ovviamente, seppur l’avvocato Greco non si sia mai nascosto, dicendosi invece vicino al centrodestra, non partecipa al tavolo partito ieri, che non annovera neppure esponenti a lui vicini. Tra i pezzi della coalizione in costruzione c’è però l’Mpa, che in giunta c’era e mantiene anche adesso due assessorati di peso. La sintonia con il leader autonomista Raffaele Lombardo si è notata, durante la convention della scorsa settimana.