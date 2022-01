Dybala e Bernardeschi “Un pareggio che non ci basta”

TORINO (ITALPRESS) – Un pareggio che non soddisfa, anche perchè il quarto posto occupato dall’Atalanta dista ora tre lunghezze. La Juventus non va oltre l’1-1 allo Stadium contro il Napoli e non nasconde la delusione per un risultato che, agli uomini di Max Allegri, piace davvero poco. “Un bene tornare in campo dopo la sosta, ora pensiamo alla prossima gara”, scrive su Instagram il portiere polacco Wojciech Szczesny, riassumendo il pensiero dei suoi compagni di squadra, che come sempre accade affidano ai social il loro pensiero. “Avremmo voluto iniziare l’anno con una vittoria, ora pensiamo subito alla prossima”, spiega Mattia De Sciglio, mettendo nel mirino la sfida di domenica contro la Roma. “Fino alla fine”, è il motto rimarcato da Leonardo Bonucci, mentre Federico Bernardeschi fa trapelare un pò di rammarico: “Iniziamo il 2022 con un punto che non ci basta! Subito a lavoro!”. L’attaccante argentino Paulo Dybala si rivolge direttamente ai tifosi della ‘Vecchia Signorà: “Un pareggio che non ci basta. Pensiamo già a domenica. Grazie per il vostro supporto”. “Continuiamo a lottare e a credere nei nostri obiettivi”, assicura l’esterno colombiano Juan Cuadrado. Infine il brasiliano Danilo, ancora fuori per infortunio: “Non c’è un’altra strada che non sia quella di andare avanti. Non vedo l’ora di tornare in campo. Forza Juve”.(ITALPRESS).