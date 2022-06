“È pericoloso e ha continuato a gestire le sue aziende”, sequestro da due milioni a Domicoli

Gela. La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni, per un valore di 2 milioni di euro, emesso dal tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, nei confronti dell’imprenditore 45enne, Claudio Domicoli. In base alle indicazioni fornite, è già stato condannato per associazione mafiosa, estorsione, usura, evasione, detenzione illecita di stupefacenti e detenzione illegale di armi. Il provvedimento tocca l’intero capitale sociale e il complesso aziendale dei beni di due societa’, operanti nel settore del commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi. Ci sono anche due motocicli e alcuni rapporti bancari direttamente intestati all’imprenditore e a suoi familiari per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.