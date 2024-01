Ecobonus, truffa da 12 milioni nel torinese

TORINO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una truffa nei confronti dello Stato: eseguite 5 misure cautelari, sequestri per oltre 12 milioni di euro, 66 persone segnalate alla Procura di Ivrea. E’ il frutto dell’operazione Eldorado, che ha tratto origine da una denuncia presentata dall’Ufficio Antifrode di Poste Italiane in relazione ad alcuni prestanome che avevano illecitamente fruito dell’Ecobonus per ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie. Quattro gli ideatori della frode, che hanno monetizzato crediti d’imposta fittizi per un valore complessivo di oltre 12,5 milioni di euro, tramite un dipendente dell’ufficio postale di Venaria Reale. Tramite i prestanome i crediti fittizi venivano ceduti 6 società. Due persone si trovano ora in carcere, due sono ai domiciliari e per una è scattato l’obbligo di dimora.-foto ufficio stampa Gdf-(ITALPRESS).