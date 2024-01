Musicale per il classico, nuovi indirizzi per “Sturzo” e “Majorana”: il piano della Regione

Gela. Non solo l’indirizzo musicale e coreutico, attivato per il liceo classico Eschilo. Ci sono infatti ulteriori indirizzi didattici autorizzati con provvedimento della Regione, per scuole della città. Allo “Sturzo”, per il quale è stato scongiurato il dimensionamento, sarà avviato il percorso di enogastronomia e ospitalità alberghiera presso il carcere di Balate.