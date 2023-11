Ecoplast in cerca del tris di vittorie, la Polisportiva ospita il Ragusa

Altra gara interna invece per la Nuova Città di Gela di coach Massimo Bonaccorso, impegnata contro il Ragusa Volley dopo la vittoria per 3-1 ai danni del Volley Club di Avola. La Polisportiva ha ultimato proprio in questi giorni l’iscrizione al campionato territoriale under 14 femminile. Anche l’avvocato Giuseppe Panebianco ha deciso di sostenere personalmente il progetto pallavolistico della squadra giallonera.