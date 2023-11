Trasferta insidiosa per il Gela Futsal, sfida alla mano per la Melfa’s

Gela. Il Gela Futsal cerca ancora la prima vittoria, attualmente ultimo in classifica a pari punti con l’Arcobaleno Ispica. La squadra di mister Enzo Fecondo, al rientro dalla squalifica, affronterà in trasferta il Mazara, quarto in classifica a quota 9 punti. Il Gela viene da una sconfitta contro il Villaurea Monreale per 4-2, con i biancazzurri che, privi del tecnico, sono anche andati vicini al pareggio sbagliando un rigore con Di Bartolo.