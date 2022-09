Elezioni, Calenda “Porteremo avanti un’opposizione solida e costruttiva”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho il dovere di ringraziare il presidente Draghi per il lavoro che ha fatto al servizio del Paese”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in conferenza stampa. “La scelta è stata netta, verso una maggioranza sovranista di destra”, esordisce Calenda, che fa chiarezza su tutte le sue perplessità derivanti da un risultato che lui stesso definisce ‘pericolosò per il Paese. “Noi la consideriamo una scelta incerta e pericolosa. Vedremo se la Meloni sarà in grado di governare il paese, ma noi come sempre porteremo avanti un’opposizione solida e costruttiva. E’ chiaramente un paradosso che il 50% degli italiani apprezzi l’operato di Draghi e Mattarella ma vada poi a votare personaggi politici che sono tutto l’opposto dell’attuale presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica – sottolinea il leader di Azione -. Il Paese ha quindi scelto di andare avanti sulla strada del populismo. Le scelte degli elettori sono insindacabili, ma ritengo che questa dinamica che porta le persone a votare chi urla di più, promette di più e realizza di meno sia ciò che ha fatto declinare l’Italia in questi anni”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-