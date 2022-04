Elezioni Palermo, Scoma scende in campo con Prima l’Italia

PALERMO (ITALPRESS) – “Dopo una legittima riflessione e il non fare passi indietro da parte di nessuno, abbiamo deciso di scendere in campo anche noi”. A dirlo all’Italpress è Francesco Scoma, deputato della Lega, annunciando la sua candidatura ufficiale per la corsa a sindaco di Palermo.

“Secondo me adesso – spiega -, dato che tutti i partiti presentano un candidato, le primarie sul campo diventano obbligate con un candidato per ogni movimento. Noi con Prima l’Italia presentiamo due liste civiche: una lista per il sindaco e una lista Prima l’Italia, quest’ultima lista civica legata alla Lega che hanno voluto fortemente dal nostro segretario nazionale e dal nostro segretario regionale. Con queste due liste chiediamo a tutti quelli che ci vogliono stare di fare un percorso insieme per cercare di ripulire Palermo, che tra l’altro è anche lo slogan della mia campagna, ‘Ripuliamo Palermo’”.

